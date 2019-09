Theatershow Jochem Myjer op 1 januari te zien bij SBS6

Myjer heeft de voorstelling al meer dan driehonderd keer gespeeld sinds de try-out in 2016 en is nog tot en met november te zien. ,,We zijn ongelofelijk trots dat Jochem met zijn brede publiek de keuze voor SBS6 heeft gemaakt en dat we Nederland na vier uitverkochte theaterseizoenen op 1 januari blij kunnen maken met Adem in, adem uit", zegt directeur Televisie van Talpa Network Marco Louwerens.



In Adem in, adem uit vertelt de cabaretier over zijn liefde voor de natuur. Hij neemt de bezoekers naar eigen zeggen mee in een ‘avondvullende, kalmerende meditatie-oefening’.