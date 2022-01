Theaters teleurgesteld: ‘Publiek op 1,5 meter is in feite verlenging van de lockdown’

De theaters voelen zich blij gemaakt met een dode mus, nu vanavond waarschijnlijk bekend wordt gemaakt dat ze alleen open mogen met anderhalve meter afstand tussen de bezoekers. ,,Dit is in feite een verlenging van de lockdown.”

Volgens de uitgelekte versoepelingen mogen theaters en poppodia hun deuren tot 22.00 uur openen. Daarbij mogen maximaal 1250 mensen in een zaal en moeten die allemaal zitten, op anderhalve meter afstand. Walter Drenth van Stage Entertainment, van musicals als Aladdin, Tina - de Tina Turner musical en Hij gelooft in mij, hoopt dat het kabinet afziet van de afstandsregel. ,,Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers op anderhalve meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen van twintig tot dertig procent en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend. Deze ‘versoepeling’ brengt ons geen stap verder en betekent in feite een verlenging van de lockdown.”

Quote Artiesten die kleine zalen bespelen verdienen niks Diederik Ebbinge, acteur Dat vindt ook acteur Diederik Ebbinge, bedenker van het coronaprotest Kapsalon Theater waarbij tientallen theaters vorige week even open gingen. Hij stelt dat de nieuwe regels ‘voor het gros van de voorstellingen niet rendabel’ is. ‘Ook voor kleine zalen (zijn er heel veel van) is het economisch onhaalbaar open te gaan. Artiesten die kleine zalen bespelen verdienen niks’, schrijft hij op Twitter. De voorgestelde versoepelingen kosten volgens hem ‘alleen maar geld’.

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten, ziet zijn optimisme van gisteren eveneens weer getemperd. ‘Het beeld wordt er niet beter op. Als publiek op anderhalve meter afstand moet zitten, kunnen voorstellingen maar dertig procent publiek ontvangen waar zeventig procent nodig is om break-even te maken. Daarbij is compensatie door het ministerie van Cultuur nog volstrekt onduidelijk, waardoor veel zalen onbespeeld blijven’, zegt hij op Twitter. De VVTP bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar zo’n zeventig procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen.

Fikse puzzel

Minder negatief is de Theateralliantie, een samenwerkingsverband tussen theaters en producenten, die voorstellingen als De Tweeling en Annie de Musical voortbracht. ,,We mogen weer, dat is het goede nieuws”, stelt zakelijk directeur Eric-Paul Dijkhuizen, net op weg naar producent Medialane, om herstartdata voor de voorstellingen Diana & Zonen en Come From Away vast te stellen. ,,Dit doen we natuurlijk in nauw overleg met de programmeurs en directieleden van de theaters waar we spelen. Zij hebben nu echt wel een fikse puzzel te leggen. Want enerzijds zijn er natuurlijk oude voorstellingen die terug zouden keren, maar er komen ook nieuwe producties aan. In de theaterwereld is op de achtergrond de voorbije maanden wel gewerkt aan een soort protocol, om oude en nieuwe voorstellingen allebei aan bod te laten komen.’’

Quote Met andere woorden: het blijft rampzalig Diederik Ebbinge, acteur Dijkhuizen betreurt wel de waarschijnlijke sluitingstijd van 22.00 uur. ,,Vooral ook vanuit artistiek oogpunt. Bij veel voorstellingen wordt in de opbouw naar de pauze toegewerkt en wordt de spanning na die onderbreking weer teruggebracht. Snij je die pauze weg, dan voelt het toch onnatuurlijk.’’ Die sluitingstijd ziet Ebbinge ook als probleem, vooral voor grote producenten die steun krijgen en gesubsidieerde gezelschappen. ‘Juist voor deze (lange) voorstellingen is dat een probleem. Met andere woorden: het blijft rampzalig.’ Hij pleit voor een sluitingstijd van 23.00 uur.

Drenth van Stage Entertainment zegt dat het veilig genoeg is om de theaters weer te openen, zonder verplichte afstand en zonder sluitingstijd. ,,Zodat we met reële voorwaarden onze voorstellingen kunnen spelen. Er is een strenge handhaving op QR-codes in combinatie met ID-bewijs, bezoekers worden geplaceerd, er is uitstekende ventilatie en voldoende ruimte om afstand te houden.”

