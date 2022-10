Theatermaker Joost Spijkers: ‘De band met mijn vader is na zijn dood alleen maar beter geworden’

Vermeend slachtof­fer Kevin Spacey getuigt voor het eerst: ‘enorm choquerend’

Anthony Rapp, de man die Kevin Spacey heeft aangeklaagd vanwege seksueel misbruik, heeft vrijdag voor het eerst getuigd in de rechtszaak in New York. Rapp noemde het vermeende incident in 1986 ‘enorm choquerend’ en ‘beangstigend’.

8 oktober