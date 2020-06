Theatermaker Albert Verlinde: 'Lege zaal grijpt me aan’

Aan de kleren die Albert Verlinde (59) draagt op het wekelijkse interne bijpraatfilmpje bij Stage Entertainment Nederland ziet het personeel al hoe laat het is. Is de algemeen directeur vrij casual gekleed, dan kunnen ze ontspannen luisteren. Zit Verlinde strak in het pak, dan volgt er waarschijnlijk een slechtnieuwsvideo.



,,Zo kun je dat wel ongeveer stellen ja’’, zegt Verlinde deze vrijdag lachend over de telefoon. De video - elke vrijdag praat hij zijn mensen bij - is zojuist opgenomen en wees gerust, Verlinde is met een polo en een zomerse broek luchtig gekleed. ,,Geen slecht nieuws nee, ik praat vandaag vooral over Black Lives Matter, van de week hadden we met de cast van de musical Tina een videogesprek over hoe hen dat bezighoudt.’’



Als directeur van een bedrijf waarvan de Nederlandse tak zo'n 450 personeelsleden heeft, zowel tijdelijke als vaste contracten, heeft Verlinde nog relatief weinig slecht nieuws hoeven brengen aan het personeel. ,,We hebben onze mensen gevraagd vakantiedagen op te nemen, maar gelukkig hebben we geen zware ingrepen hoeven te doen. Aflopende contracten verlengen we niet en vacatures vullen we nu niet in, daarmee redden we het voorlopig.’’