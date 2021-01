The Weeknd komt met nieuw album vol grootste hits

Op het album staan nummers van zijn vier studioalbums en enkele losse singles die The Weeknd heeft uitgebracht. De zanger maakte in 2018 ook al de compilatie The Weeknd In Japan.

Ook nummers van zijn vorig jaar verschenen album After Hours staan op The Highlights. Die plaat stond in meerdere landen bovenaan de hitlijst en ook in Nederland was het album populair. De plaat en single After Hours werden vorig jaar het meest beluisterd op Spotify.