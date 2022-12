The Weeknd hint op nieuwe muziek

The Weeknd lijkt komende week met nieuwe muziek te komen. De artiest, bekend van hits als Blinding Lights en In Your Eyes , tweet een korte teaser met een clip van twaalf seconden, waarbij een koor te horen is en een waterige letter A afgebeeld wordt. De teaser lijkt daarmee in de stijl van de nieuwe film Avatar: The Way of Water te zijn.

Het Twitteraccount van Avatar: The Way of Water kwam kort daarna met een bericht met het onderschrift: “#AvatarTheWayofWater x @theweeknd”. De zanger retweette het bericht kort daarna.

De film verschijnt op 14 december in de Nederlandse bioscopen. In de Verenigde Staten komt de film pas twee dagen later uit, op 16 december.

Voor The Weeknd is het niet de eerste keer dat de zanger betrokken is bij een film. Zo speelde de Candees een rol in Netflix-film Uncut Gems en speelt de zanger de hoofdrol in aankomende HBO-serie The Idol. The Weeknd, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, is tevens de mede-bedenker van deze dramaserie.

