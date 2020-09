The Walking Dead stopt na elf seizoenen en krijgt spin-off

De elfde reeks zou eigenlijk al eind dit jaar op tv komen, maar de opnames liepen vertraging op door het coronavirus. Nu zal de eerste helft van het laatste seizoen vanaf eind volgend jaar te zien zijn. In 2022 worden de allerlaatste afleveringen uitgezonden. Ook de rest van het tiende seizoen van The Walking Dead is vanwege corona later dan gepland op de buis; vanaf begin volgend jaar.

De titelloze spin-off moet ergens in 2023 op tv verschijnen. Details over de serie zijn nog niet bekendgemaakt, maar aannemelijk is dat het verhaal over Daryl en Carol zich afspeelt na The Walking Dead. Norman Reedus en Melissa McBride, de enige castleden die nog over zijn van het eerste seizoen, zullen namelijk terugkeren in de rol.

Prequel en vervolg

The Walking Dead, dat in Nederland op Fox wordt uitgezonden, is sinds 2010 te zien op zender AMC. Het vervolg van The Walking Dead-reeks verschijnt in oktober van dit jaar op Amazon Prime Video: The Walking Dead: World Beyond. Van de hitserie is ook al een prequel gemaakt: Fear the Walking Dead. Daarvan was vorig jaar het vijfde seizoen te zien op het streamingplatform van Amazon.

