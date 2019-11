The Voice: weetjes op een rij

Update Lil’ Kleine: Ik heb niet gevochten met Anouk in studio The Voice

8:16 The voice of Holland-coach Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine, wil geen woorden meer vuil maken aan de ruzie tussen hem en collega Anouk. Dat de twee elkaar in de haren zouden zijn gevlogen tijdens de opnames van de talentenjacht, is volgens Scholten ‘niet waar’. Maar volgens presentator Martijn Krabbé zou Lil’Kleine wel zijn excuses moeten aanbieden.