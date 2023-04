The Voice-ster Demi ‘sloeg volledig door’ na twee deelnames, nu ziet haar leven er heel anders uit

Met video'sZangeres Demi van Wijngaarden (24), bekend van The Voice Kids en The Voice of Holland , is na haar twee deelnames ‘volledig van het padje’ geraakt. Ze vond dat ze een deel van haar jeugd had gemist en zat een groot deel van de week aan de bar met drank. Mede dankzij haar vader ziet Demi’s leven er nu heel anders uit.

Het begint in 2013 als een droom. Demi, destijds 14 jaar, doet mee aan het derde seizoen van The Voice Kids. Al bij de eerste noten van Etta James’ Something’s got a hold on me maakt ze indruk bij haar auditie, waarvan de video 60 miljoen keer wordt bekeken voordat alle fragmenten op YouTube offline gaan vanwege het Voice-schandaal. Ze wordt vierde, maar beseft het amper.

Lees ook Play Juryleden The Voice strijden om mooie Demi (19)

Vanwege haar jonge leeftijd mag Demi maar vier uur per dag werken. In die ‘intense uurtjes’ moeten alle opnames plaatsvinden, zegt ze donderdagavond in Better than ever op RTL 4, de show waarin oud-talentenjachtdeelnemers vertellen hoe het nu met ze gaat. ,,Ik vind het moeilijk om erover te praten, omdat ik het wel heb meegemaakt en ook weer niet’’, aldus Demi. Ze kijkt in die tijd vooral de hele tijd vol verwondering om zich heen.

Quote Ik werd niet meege­vraagd door mijn vriendin­nen, want Demi moet toch weer optreden

Vier jaar later is dat anders, als ze meedoet aan de ‘volwassen’ Voice. Ze geniet meer, wordt wederom vierde en houdt er twee à drie jaar lang optredens aan over. Qua werk is het wat ze wil, maar ze beseft dat ze ‘veel heeft gemist’ in haar jeugd. ,,Ik was altijd maar aan het werk (...) Ik werd niet meegevraagd door mijn vriendinnen, want Demi moet toch weer optreden. Ik was nog nooit uit geweest, ik kon dat helemaal niet.’’

De ‘vloek’ van de stad

De wens om ‘de stad te zien’ begint te kriebelen. ,,Dat ben ik gaan doen, en toen ben ik ook echt volledig doorgeslagen’’, vertelt Demi. ,,Echt helemaal van het padje af. Mijn relatie ging uit, ik was echt helemaal gestoord. (...) Ik was van woensdag tot zondag in Amsterdam te vinden, voor de bar, met drank.’’ Het maakt haar tot de ‘vloek’ van haar stad Hoorn, lacht ze: de wildste verhalen gaan rond over haar bedpartners, negen van de tien onwaar.

Een wanhoopskreet van haar vader maakt Demi wakker. De man huilt nooit, maar bonst op een dag toch in tranen op haar deur. Dit kan zo niet langer, zegt hij. Kort daarna komt ze haar ex-vriend weer tegen, met wie ze binnen drie weken een huis huurt. In dezelfde maand, op haar 21ste, wordt ze zwanger van een dochter. De twee kopen een huis, dat jaar nog raakt ze wederom zwanger, nu van een zoon.

,,Ik ben weer helemaal happy met mijn man, we zijn geregistreerd partners. En twee kinderen. Dus het is allemaal wel weer goed gekomen’’, zegt Demi. Ze heeft al jaren niet meer op het podium gestaan, maar treedt in Better than ever weer op. De repetities verlopen moeizaam en emotioneel: op advies van haar omgeving zou ze Zeg maar niets meer van André Hazes zingen, maar dat voelt niet goed:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uiteindelijk kiest ze voor I put a spell on you van Screamin’ Jay Hawkins en krijgt ze lof van collega’s:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: