The Voice-deelnemer Nienke Wijnhoven gaat aangifte doen tegen Jeroen Rietbergen

Voormalig The Voice of Holland -deelnemer Nienke Wijnhoven gaat aangifte doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de oud-bandleider van het programma. De zangeres heeft via haar advocaat Sébas Diekstra contact opgenomen met de zedenpolitie, laat de raadsman weten.

Wijnhoven, die in het seizoen 2017-2018 meedeed aan de RTL 4-talentenjacht, vertelde eerder deze week in de talkshow Beau hoe Rietbergen haar zou hebben betast. De bandleider zou onder meer hebben gezegd dat hij haar ‘de studio’s boven wilde laten zien’. Er waren echter geen studio’s en voor ze het doorhad, ‘ging hij wel effe voelen’. In hoeverre dat strafbaar is, hangt af van de details van het voorval.

Een andere vrouw vertelde dat Rietbergen naaktfoto’s verstuurde per mail, dubbelzinnige grapjes maakte en aandringende berichtjes stuurde. De bandleider bekende afgelopen zaterdag dat hij ‘contact van seksuele aard’ had gehad met deelnemers van het programma en legde per direct zijn werkzaamheden neer. Rietbergens vriendin Linda de Mol heeft hun relatie verbroken en staakt tijdelijk haar werkzaamheden.

Ook aangiftes tegen Ali B

Eerder vandaag werd al duidelijk dat er inmiddels twee aangiftes liggen tegen Ali B voor zedenfeiten. Een daarvan heeft met zijn werk bij het RTL 4-programma te maken, de andere niet. De rapper en coach ‘betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd’, aldus zijn advocaat.

Afgelopen weekend liet RTL weten voorlopig te stoppen met het uitzenden van The Voice of Holland vanwege meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Naar verluidt tientallen vermeende slachtoffers meldden zich bij het programma BOOS van Tim Hofman. Hij kondigde een uitzending over de misstanden aan, die morgenmiddag te zien is.

Vanwege het schandaal stapte zangeres Anouk op als coach bij het programma en stopten sponsoren als T-Mobile, Renault en Isla Pastilles de samenwerking. RTL zette voorlopig ook The Voice Kids en The Voice Senior in de ijskast. In plaats van The Voice of Holland is vrijdag I can see your voice te zien.

