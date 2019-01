The Voice-afvaller Ginger tekent platencontract bij Mr. Probz

Golden Globes voor Bohemian Rhapsody, slechts één award voor Lady Gaga

9:37 Niet de gedoodverfde favoriet A Star is Born van Lady Gaga, maar de biopic over de Britse rockband Queen, Bohemian Rhapsody, heeft zondag in Hollywood de Golden Globe gewonnen voor beste drama. Acteur Rami Malek, die zanger Freddie Mercury speelt in de film, won bovendien de prijs voor beste acteur. De film Green Book werd bekroond als beste komedie.