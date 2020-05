The Strokes ook headliner op Best Kept Secret 2021

Het optreden op Best Kept Secret zou de eerste show van The Strokes zijn in Nederland in veertien jaar. Hun terugkeer wordt nu met een jaar uitgesteld, maar festivaldirecteur Maurits Westerik denkt dat het de show nog specialer maakt. “The Strokes zijn nog stééds de invloedrijkste band in mijn leven. Dat deze band de headliner blijft op nog steeds mijn eerste Best Kept Secret als festivaldirecteur, blijft een droom die werkelijkheid wordt”, zegt hij.