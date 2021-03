The Streamers: vriendengroep vol sterren kosteloos te zien vanuit Carré

Sharon Stone onthult misbruik op set van Basic Instinct: ‘Ze wilden dat ik seks had met tegenspe­ler’

8:01 Actrice Sharon Stone (64) werd tijdens de opnames van de filmklassieker Basic Instinct gevraagd of ze naar bed wilde gaan met een tegenspeler om zo ‘een chemie te ontwikkelen’. Dat vertelt de actrice in een openhartig interview met Vanity Fair naar aanleiding van haar autobiografie The Beauty of Living Twice, die op 30 maart verschijnt.