The Streamers verkopen 1 miljoen kaarten: ‘Deze tour was magisch en onvergetelijk’

The Streamers hebben de grens van 1 miljoen ‘verkochte’ tickets gepasseerd. In drie maanden tijd stond de supergroep van zo’n achttien Nederlandse artiesten in Carré, bij Paleis Noordeinde en vanavond afsluitend in De Kuip. Mensen konden gratis een ticket reserveren voor de livestream.

De bandleden werden in het voetbalstadion van Feyenoord verrast met een award voor het passeren van de grens. Vanavond vanaf 20.15 uur zijn ook André Hazes en Ronnie Flex voor het eerst te bewonderen op het podium met The Streamers.

De band, bestaande uit onder anderen Rolf Sanchez, Maan, Typhoon, Miss Montreal, Thomas Acda en Paul de Munnik, wil stoppen op het hoogtepunt. ,,The Streamers heeft in de eerste maanden van dit jaar heel veel mensen blij gemaakt. Daar was het ons om te doen. Nu de zon weer gaat schijnen, de terrassen open mogen en wij weer voorzichtig nadenken over optredens met publiek, voelt het goed om het bandboek te sluiten”, aldus Guus Meeuwis, die de band samen met Kraantje Pappie heeft opgericht.

De groep ontstond omdat liveoptredens in coronatijd niet mogelijk waren. Hun eerste gratis digitale liveshow vond plaats vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. Daar keken ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen naar. Het tweede concert vond op Koningsdag plaats vanaf het terrein bij Paleis Noordeinde. Die show trok meer dan 2,5 miljoen digitale fans, een record. Het was het meest bekeken streaming-event ooit in Nederland. ,,Dankzij het massale enthousiasme was deze tour magisch en onvergetelijk”, zegt Meeuwis.

Miss Montreal, echte naam Sanne Hans, zei in een interview met deze site het evenement te zullen gaan missen; in tijden van de coronacrisis was het muzikale feestje een welkome afleiding. Ze voegde zich tijdens de tweede editie bij de supergroep en kwam naar eigen zeggen in een warm bad terecht. ,,Het doel was niet de enorme kijkcijfers”, aldus de zangeres . ,,We wilden er gewoon echt een feestje van maken. We hadden zoiets van: al maken we honderden mensen blij, daar doe je het voor.”

Net als de eerste twee shows is het optreden in De Kuip weer gratis te volgen en treden de artiesten belangeloos op. Bezoekers kunnen wel weer een donatie achterlaten in de ‘fooienpot’. Kaarten voor de livestream zijn te bestellen via de website van The Streamers.

