The Streamers meest bekeken streaming-event ooit in Nederland, drukte zorgt voor later begin

updateHet concert van The Streamers ter gelegenheid van Koningsdag is een enorme hit. Het aantal kijkers naar het Oranjeconcert van gelegenheidsformatie The Streamers passeerde vanavond rond 22.00 uur de 2,5 miljoen kijkers. Volgens de organisatie is het daarmee het meest bekeken streaming-event ooit in Nederland. Het optreden was iets later begonnen dan gepland. Door technische problemen vanwege de drukte moesten de artiesten even op zich laten weten, maar inmiddels is het concert in volle gang.