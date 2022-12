The Streamers laten achterste van hun tong zien in exclusieve documentaire: 'Van mij had het niet gehoeven, Guus’

Interview Douwe Bob ontmoet derde kindje voor het eerst: ‘Prachtige meid, ze lijkt wel op mij’

Douwe Bob heeft begin deze maand na bijna een jaar voor het eerst zijn tweede dochter gezien. De zanger werd in december vorig jaar eerst vader van dochter Bobby Lou (met kunstenares Loes van Delft) en kreeg een week later een tweede dochter bij een andere vrouw. In een eindejaarsinterview met deze site vertelt de zanger over het bezoek dat hij eerder deze maand aflegde aan Ziggy, zoals het meisje heet.

