The Streamers krijgen mediatraining van Thomas Acda: aankondiging nieuw optreden

The Streamers geven kerstconcert in Efteling: ‘Simon heeft een goede reden om thuis te blijven’

Sinds een jaar duiken Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en een reeks collega's geregeld op voor een optreden dat via een gratis livestream te volgen is. The Streamers, met ook onder anderen Typhoon, Snelle, Suzan & Freek, Maan, Miss Montreal en Danny Vera, stonden al in Carré, de binnenplaats van Paleis Noordeinde en De Kuip. Met kerst gaven ze hun laatste concert, in de Winter Efteling.