The Specials-zanger Terry Hall (63) overleden

The Specials werden in 1977 opgericht. Hun debuutsingle Gangers (1979) werd bij het grote publiek direct goed ontvangen en stond op plek 6 in de Britse hitlijsten. In 1980 bracht de band het nummer A Message To You Rudy uit. In Nederland was het nummer redelijk populair, maar in het Verenigd Koninkrijk werd het een daverend succes. De cover van de band, officieel van de Jamaicaanse Robert Thompson, werd geproduceerd door Elvis Costello.