The Passion definitief van de baan

William Rutten pissig op 'thuispoli­tie’ na problemen door fotoactie

18:00 Het idee van William Rutten om zijn volgers foto's te laten inzenden van hun leven tijdens de coronacrisis is bij een aantal mensen niet in goede aarde gevallen. Een van de deelnemers is zelfs in de problemen gekomen nadat een andere vrouw haar werkgever benaderde. De sterrenfotograaf stelt in een betoog dat hij zich niet uit het veld laat slaan door de ‘thuispolitie', maar waarschuwt zijn volgers wel. ‘Het is heel erg dit ik dit moet zeggen, denk eerst goed na wat je mij stuurt!’