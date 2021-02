The Offspring komt na bijna tien jaar met nieuw album

Boer Hans en Audrey kregen appje van Yvon Jaspers op het moment dat vierde kindje werd geboren

5 februari Boer Hans en zijn Audrey zijn opnieuw ouders geworden. Op 29 januari is dochtertje Sofie geboren, precies op de verjaardag van zus Silke. En exact op hetzelfde moment dat Yvon Jaspers hen een berichtje stuurde. Het is het vierde kindje voor het stel dat te zien was in het vierde seizoen van Boer Zoekt Vrouw.