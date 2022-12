The Masked Singer New Years Eve laat jury versteld staan: ‘Ik sta hier redelijk high’

De sneeuwpop nam het in de eenmalige special van The Masked Singer op tegen vier andere oudejaarsfiguren. Het uurwerk - een rol van John Williams - en de sneeuwpop bleven als laatste twee over. Williams was voor zijn optreden genoodzaakt de nodige pillen achterover te gooien door een blessure aan zijn grote teen. ‘Tja, heel stom, gebroken. Gestoten aan een tafelpoot. Dus ik sta hier redelijk high.’

Dat bleek te kloppen. Loretta twijfelde wel even aan de dunne armpjes van de finalist. ,,Jeetje, wie had dat gedacht? Je ziet geen ene moer, het was een blinde vlek. Jullie weten allemaal hoe ik ben met toneelbakken’’, grapte Jim, doelend op het ongeluk jaren terug tijdens de repetities van de musical Grease. Eén van de hints was een stapel Suske en Wiske-boeken. ,,Want ik was de stripper in de Onze Jongens-films.’’