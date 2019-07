The Lion King maakt plaats voor Anastasia

The Lion King mocht in Nederland meer dan 1,7 miljoen bezoekers ontvangen sinds de première op 30 oktober 2016. De koning van de musicals won twee keer de publieksprijs voor beste musical. Producent Albert Verlinde sprak de cast vandaag toe na de laatste voorstelling.



,,Toen we The Lion King begin 2016 aankondigden waren de reacties meteen veelbelovend, maar dat de musical drie jaar lang, acht keer per week, in het AFAS Circustheater in Scheveningen zou staan, hadden we nooit kunnen vermoeden", zei Verlinde. ,,Het is niet ondenkbaar dat deze musical over een paar jaar terugkeert naar Nederland, de voorstelling heeft een bijzondere 'Circle of Life'."



Ook van 2004 tot 2006 was de musical in Scheveningen te zien. Destijds werd de musical eveneens door 1,7 miljoen mensen bezocht. Daarmee is The Lion King met een totaal van meer dan 3,4 miljoen bezoekers de best bezochte musical in Nederland ooit.



Een aantal acteurs, onder wie Thandazile Soni die de rol van Rafiki speelt, gaat hierna in de Britse tournee spelen. De acteurs repeteren daarvoor al in Engeland op dit moment, maar kwamen vandaag speciaal voor de laatste show terug naar het Circustheater om de Nederlandse productie samen af te sluiten.



The Lion King vertelt over leeuwenwelpje Simba dat moet vluchten als zijn gemene oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. Sinds deze week draait de digitaal geanimeerde filmremake van de animatiehit uit 1994 in de bioscopen.