The Last Jedi brengt nog dit jaar een miljard dollar op

De teller voor The Last Jedi liep de afgelopen twee weken op naar 844,2 miljoen dollar, waarvan ongeveer de helft afkomstig was uit kaartverkoop in de VS. Voorganger The Force Awakens uit 2015 bracht uiteindelijk ruim 2 miljard dollar in het laatje. Rogue One, de op zichzelf staande film uit het Star Wars-universum die vorig jaar uitkwam, leverde Disney iets meer dan 1 miljard op.



De drie films die dit jaar de miljardgrens al passeerden zijn Beauty And The Beast, Fate Of The Furious en Despicable Me 3, de derde film uit de reeks die in Nederland uitkwam als Verschrikkelijke Ikke.