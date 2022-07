The Godfather-acteur James Caan (82) overleden

Caan begon zijn carrière in de jaren 60 en brak definitief door met zijn rol van Sonny Corleone in The Godfather (1972), naast Marlon Brando en Al Pacino, die hem een Oscar-nominatie opleverde. Hij speelde de rol ook kort in een flashbackscène in The Godfather II , naar verluidt vroeg én kreeg hij daarvoor evenveel geld als voor zijn grote rol in de eerste film.

De decennia daarna toonde hij zich een veelzijdig acteur, met rollen als sergeant in de oorlogsfilm A bridge too far (1977), een hoofdrol in de psychologische Stephen King-thriller Misery (1990) en komische rollen in luchtiger films als Elf (2003). Tussen 2003 en 2007 speelde hij vier seizoenen de hoofdrol in de kitscherige glamourserie Las Vegas, die ook in Nederland te zien was en lang werd herhaald.