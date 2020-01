The Crown stopt al na vijfde seizoen: ‘Perfecte moment’

De serie zou eigenlijk zes seizoenen krijgen. ,,Maar nu we bezig zijn met het verhaal voor seizoen vijf is mij duidelijk geworden dat dit het perfecte moment is om te stoppen”, aldus bedenker Peter Morgan. ,,Ik ben dankbaar dat Netflix en Sony me steunen in deze beslissing.”



Morgan onthulde ook dat in de laatste reeks Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth overneemt van Olivia Colman, die Claire Foy na twee delen opvolgde. De 64-jarige actrice vindt het een prachtige rol. ,,Ik ben onwijs vereerd om zo'n geweldig creatief team te versterken en mee te werken aan de conclusie van The Crown.”



Het derde seizoen van The Crown verscheen vorig jaar november en speelde zich af tussen de jaren 1964 en 1977. De vierde reeks neemt een tijdsprongetje en zal onder meer de bruiloft van prins Charles en prinses Diana in beeld brengen. Wanneer die verschijnt, is nog niet bekend. In het afsluitende seizoen worden de royals vanaf 2001 gevolgd.