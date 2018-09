The Crown-ster ging gebukt onder angst: 'Dacht dat ik waardeloos was'

Actrice Claire Foy (34), die wereldberoemd werd dankzij haar veelgeprezen hoofdrol in Netflix-serie The Crown , heeft al jaren last van verlammende angstgevoelens. Het hoofd van de Britse draait overuren met gedachten over hoe 'shit' ze is, vooral sinds ze als actrice werkt. ,,Ik dacht dat dit mijn leven zou zijn.''

Ze heeft een Emmy-award en een Golden Globe in de prijzenkast staan voor haar rol als Elizabeth in The Crown, maar geloven in zichzelf kon Foy tot voor kort amper.



Haar angsten waren zelden realistisch, maar ze waren er wel. ,,Het is een gevoel in je onderbuik'', beschrijft ze tegenover The Guardian. ,,Het idee dat je iets niet kunt, omdat je dit of dat bent. Mijn hoofd dat op hol slaat en aan de haal gaat met een gedachte.''

Quote Als ik wist dat een dag verpest zou worden door mijn angst, was dat ook goed. Dan wist ik tenminste wat er ging gebeuren Claire Foy

Scheiding

De gevoelens begonnen al toen Claire jong was, vermoedelijk nadat haar ouders op haar achtste waren gescheiden. Om zich veilig te voelen, klampte ze zich vast aan een soort gevolgdenken: als dit gebeurt, wat dan en wat daarna? Die gedachtes gebruikte ze om te overleven.



,,Als ik wist dat een dag verpest zou worden door mijn angst, was dat in zekere zin ook goed'', zegt Foy. ,,Want dan wist ik tenminste wat er ging gebeuren.''



Volledig scherm Claire Foy. © EPA

Therapeut

Toen ze jaren later ging acteren, werd de angst alleen maar erger. Ze geloofde totaal niet dat ze bepaalde rollen zou kunnen spelen, terwijl dat in werkelijkheid enorm meeviel. Het ging langzaam beter toen Claire zwanger werd van haar inmiddels driejarige dochtertje Ivy Rose. ,,Ik had het gevoel dat het leven ergens over ging. Ik moest mezelf bij elkaar rapen.''



Foy ging met een therapeut in gesprek. Ze ontdekte dat haar succes haar totaal niet heeft veranderd. Dat had ze niet verwacht. Het verontruste haar. ,,We denken dat je speciaal bent als je succes hebt'', zegt ze. ,,Misschien verandert het sommige mensen. Maar uiteindelijk gaat dezelfde ellende op de achtergrond gewoon door.''

Quote Ik kan er meer afstand van nemen. Ik weet dat het gewoon iets is wat ik heb Claire Foy