The Crown geeft foto's van nieuwe Charles en Diana vrij

Soapbitch Sheila is terug en zorgt voor hartklop­pin­gen in The Bold and the Beautiful

13 augustus Ze leek voor altijd uit de snode wereld van The Bold and the Beautiful verbannen, maar the bitch is back. Niemand minder dan Sheila Carter, een rol van Kimberlin Brown, heeft haar rentree gemaakt en de familie Forrester in shock achter gelaten.