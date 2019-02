The Big Bang Theory: wraak van de nerds

De moderne nerd is allang niet meer te herkennen aan door bretels te hoog opgetrokken pantalons of aan met pleisters gerepareerde brillen. De nerd van nu is intelligent, uiterst mondig en alles behalve een outsider. En het Amerikaanse tv-succes The Big Bang Theory speelde absoluut een belangrijke rol in die veranderde beeldvorming, stelt docent populaire cultuur Dan Hassler-Forest van Universiteit van Utrecht.