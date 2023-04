The Big Bang Theory-actrice Kaley Cuoco bevallen van dochtertje

Charles krijgt eigen James Bondver­haal voor kroning

Koning Charles krijgt vlak voor zijn kroning een speciaal eigen verhaal over de beroemde geheim agent James Bond. Uitgeverij Ian Fleming Publications laat aan Britse media weten dat auteur Charlie Higson een nieuw avontuur schrijft over 007 en de vorst. Het boek On His Majesty’s Secret Service komt uit op 4 mei, twee dagen voor de kroning van Charles.