Texelse schapenboer Jan vader geworden van zoon

Het stel zou eind november hun nieuwe gezinslid verwachten, maar het zoontje is vier weken te vroeg geboren. Rianne had niet meteen in de gaten dat ze weeën had. Pas uren later hebben ze de verloskundige gebeld. ,,Vanaf toen ging het heel snel”, vertelt boer Jan.

De ambulance kwam om hen met de boot van Texel naar het ziekenhuis op het vaste land te brengen. Nog geen half uur later was de kerngezonde Melle al geboren. De jonge vader kan zijn geluk niet op. ,,Melle is 48 cm en 2660 gram, het was gelukkig niet een hele lange uitputtende bevalling”, laat de vermoeide, maar dolgelukkig vader weten.

De naam hadden de ouders al vrij snel verzonnen. ,,Rianne komt natuurlijk uit Friesland en Melle is een van de weinige ‘normale’ Friese namen”. Van Jan mocht het wel iets Fries, maar niet al te gek. Met de namen Pieter en Christiaan is hij naar zijn twee opa’s vernoemd. Op wie Melle het meeste lijkt, komen ze niet helemaal uit. ,,Hij is gewoon prachtig.”

In mei werd bekend dat Rianne zwanger was. ,,De eerste echo's hebben we al gehad en alles ziet er goed uit", vertelt ze. Jan was te zien in het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw.

Huwelijk

Jan en Rianne zijn onlangs met elkaar in het huwelijksbootje gestapt. Ze gaven elkaar het ja-woord op hun Texelse boerderij. De dag begon met het opbouwen en versieren van de stallen. ,,Het zag er mooi uit met ballonnen, ballonnenbogen en bloemen, dus dat was gewoon prachtig'', vertelt Rianne vol enthousiasme. Ze hebben een bos gladiolen gekregen van BZV-gladiolenkweker Jos en zijn Dycke. ,,Dus dat was helemaal geweldig.''

Op 31 juli maakte het stel bekend met elkaar te trouwen.

Baby Melle © KRO-NCRV