Tex de Wit won 14.000 euro met tv-quiz, maar kon fluiten naar zijn geld

Akwasi vindt dat racismede­bat te veel over hem gaat: ‘Niemand hoeft bang voor me te zijn’

14:47 Rapper Akwasi vindt dat het de afgelopen maand te veel over hem ging binnen de discussie over racisme. Daarnaast herkent hij zich niet in het beeld dat hij van zichzelf zag in de media. ,,Als je de vele koppen leest, zou je bang voor me moeten zijn, maar er is niets om bang voor te zijn.”