Testament Aretha Franklin gevonden tussen kussens op haar bank

Wendy grijpt in: ‘Als Martijn Songfesti­val presen­teert, dan ík ernaast’

20 mei Het is nog lang niet duidelijk wie het Songfestival volgend jaar gaat presenteren, maar voor Wendy van Dijk is het zo klaar als een klontje. ,,Als Martijn Krabbé het Songfestival gaat presenteren, dan hoor ik daar wél naast”, verkondigde ze vandaag in een filmpje dat bij 6 Inside te zien was. Dat viel bij Albert Verlinde niet helemaal in goede aarde. ,,Je gaat toch niet zelf zeggen: dat moet ik doen?”, reageerde hij vol verbazing.