Tess maakt graag mannen aan het huilen en Bibi houdt van poep

All You Need Is Love en Sintshow wilden Gommers: ‘Tv-ma­kers, vraag mij niet’

30 november Intensivist Diederik Gommers is populair bij tv-makers. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is nu veelvuldig in talkshows te zien, maar ook buiten zijn expertise lopen de aanvragen binnen. ,,Paul de Leeuw vroeg of ik mee wilde doen met het Sinterklaasfeest", vertelt hij in de podcast Vraag het Gommers van BNR Nieuwsradio.