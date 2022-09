Terwijl de ene tv-producent luncht met LL Cool J, is de ander druk met een bijtende campingbaas

Pixar maakt vervolg op hitfilm Inside Out

Er is een sequel in de maak op de animatiefilm Inside Out uit 2015. Ook het vervolg op de hitfilm speelt zich grotendeels af in het hoofd van personage Riley, inmiddels een tiener. Dat kondigde stemactrice Amy Poehler gisteren aan op D23 Expo, de fanbeurs van Disney.

