Terugkeerconcert Normaal binnen no time uitverkocht

,,Het is inderdaad razend hard gegaan, maar dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht’’, zegt Alexandra Garton van concertorganisator Mojo. ,,Want de fans van de band zijn nog steeds enorm trouw.’’ Het concert Olderwets Høken is volgend jaar Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) op het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem. De voorverkoop begon vanmorgen om 10.00 uur, in de presale voor fans die lid zijn van de officiële fanclub Anhangerschap, waren gisteren ook al een paar duizend kaarten verkocht.

Originele bezetting

Zij zien en horen Normaal volgend jaar weer voor het eerst sinds het afscheidsconcert in GelreDome, 3,5 jaar geleden. De vrijwel originele bezetting staat weer op het podium, net als tijdens afgelopen Hemelvaart in Hummelo. Dus met Bennie Jolink als voorman, Ferdi Jolij op gitaar en Willem Terhorst op bas. De in 2014 overleden drummer Jans Manschot is er logischerwijs niet bij, Timo Kelder drumt.



Wat de verdere bezetting wordt, is volgens Jolink nog niet bekend. Eerder werd gemeld dat bijvoorbeeld Jan Wilm Tolkamp, die vanaf 2006 gitarist was, er niet bij is. Maar volgens Jolink is dat nog niet zeker. ,,Dat Jan Wilm niet mee zou doen is veel te voorbarig en nog helemaal niet beslist. Zeer spoedig gaan Ferdi en Willem en ik een repertoire samenstellen en over de bezetting is nog niet gesproken’’, laat hij weten.



De liedjes die gespeeld worden tijdens Olderwets Høken staan dus nog niet vast, maar, zo schrijft Jolink: ,,De nadruk komt wel te liggen op de oudere nummers.’’