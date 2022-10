Terugkeer dierenquiz Waku Waku goed voor 178.000 kijkers

In september en oktober keken er in het tijdvak 18.20 uur tot 19.00 uur, het tijdslot waarin Waku Waku wordt uitgezonden, gemiddeld 96.000 mensen naar NPO 3. Daarmee scoort de dierenquiz dus ruim 80.000 kijkers meer dan normaal. Het gemiddelde marktaandeel was 3,2 procent. De eerste aflevering van Waku Waku zet een marktaandeel van 5,2 procent neer.

Waku Waku was vanaf eind jaren tachtig te zien, maar verdween in 2001 van de buis. Sosha Duysker presenteert de nieuwe versie van de quiz. ,,Ik heb nooit eerder een spelshow gepresenteerd, dus het is toch een sprong in het diepe”, vertelde ze eerder in een interview met deze site. De spelshow is dagelijks te zien bij KRO-NCRV.

