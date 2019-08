Temptation-Orpheo valt door de mand als camera's ‘verdwijnen’

Het was Orpheo die al eens eerder een misstap heeft begaan tijdens zijn relatie met Liessinde. Vandaar ook de keuze om mee te doen aan Temptation Island VIPS. ,,Opeens kwam er een springplank als Temptation, om in ieder geval te laten zien dat ik nog steeds van haar houd en daarvoor wil vechten’’, klonk het uiterst serieus uit zijn mond tijdens de kennismaking met presentatoren Kaj en Yolanthe.



Toch bleek al snel dat Orpheo niet vies was van wat geflirt. Tijdens een feestje met de andere bezette mannen en begeerlijke vrijgezelle dames, kwam Orpheo's ware aard naar boven. In diep gesprek met verleidster Angi bekende hij namelijk dat de mogelijkheid bestaat dat hij met haar tussen de lakens zou kunnen eindigen. ,,De optie is er. Er is een bepaalde aantrekkingskracht. En als ik dat stukje toelaat, zou ik wel kunnen visualiseren dat ik met jou in bed zou kunnen eindigen’’, aldus Orpheo, die onschuldig stelde ‘gewoon precies te zeggen hoe hij denkt’.



Ook uit de teaser die RTL vandaag heeft vrijgegeven wordt duidelijk dat Orpheo vrijwel nauwelijks tot niet met zijn vriendin Liessinde bezig is. Tijdens zijn date met de Poolse Angi heeft hij het namelijk wel érg gezellig. Het lijkt er in eerste instantie nog wat onschuldig aan toe te gaan, maar als Orpheo eenmaal denkt dat de camera's niet meer draaien, valt hij door de mand. ,,Ik zie je niet meer drinken, ben je aan het einde van je latijn of hoe zit dat?’’, daagt hij haar uit. ,,Je moet mij dronken voeren, dan kom ik gewoon naar je kamer de hele nacht hoor’’, reageert Angi, waarop Orpheo terugkaatst: ,,Mag.’’ Even later gaat hij nog wat verder: ,,Dat gaat niet goed, dat weet jij ook.’’



Hoe het tussen Angi en Orpheo afloopt, wordt morgen duidelijk in een nieuwe aflevering van Temptation Island VIPS.