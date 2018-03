Er wordt getongzoend in het zwembad. Gesekst in de zee. Halfnaakte meisjes dansen in bikini rond de eettafel en de shotjes tequila staan in rijen op de bar. Ondertussen zit er in een van de slaapkamers een net bedrogen meisje van nog geen 20 hartstochtelijk te huilen om haar om zeep geholpen relatie.

Het gebeurt allemaal in één aflevering van Temptation Island, elke donderdagavond te zien op RTL 5. De kijkcijfers zijn goed, gemiddeld trekt het programma 720.000 kijkers per aflevering (inclusief later terugkijken). Bijna de helft daarvan (zo'n 345.000) is hoog opgeleid (hbo of universiteit). De cijfers van stichting Kijkonderzoek wijzen uit dat slechts een klein deel (68.000) laag opgeleid is, dat wil zeggen alleen basisschool.

Waarom kijken mensen die je eerder zou verwachten bij Pauw of Nieuwsuur zo graag naar een programma waarin Nederlandse en Vlaamse stellen hun relatie testen voor het oog van de camera's? Het format is simpel: de mannen en vrouwen worden apart van elkaar op een tropisch Thais eiland gedropt, waar een handvol 'verleiders' van het andere geslacht als enige doel heeft hen zo snel mogelijk tot vreemdgaan te provoceren. Vaak met succes.

,,Ik denk dat hoog opgeleide mensen graag kijken uit verbazing, of puur voor entertainment’’, zegt programmamaker Jort Kelder, zelf universitair geschoold. Hoewel hij niet tot de groep van Temptation-kijkers behoort, begrijpt Kelder de aantrekkingskracht: ,,Het is misschien soms wel een beetje alsof je naar een natuurshow van David Attenborough zit te kijken. Ik denk dat veel mensen er ook gewoon heel erg om kunnen lachen."

Quote Het is misschien soms wel een beetje alsof je naar een natuurshow van David Attenborough zit te kijken Jort Kelder

Montage

Om extra effect te sorteren, jutten de programmamakers de stelletjes op door ze tussendoor slinks gemonteerde beelden van elkaar te tonen. Bij die fragmenten leveren presentatoren Rick Brandsteder en de Vlaamse Annelien Coorevits steevast opruiend commentaar met zinnen als 'Wat vind je hier nou van? Wat zegt dit over je relatie? Voel je je bedonderd? Vind je niet dat ze hier veel, véél te ver gaat?'

Hoewel Temptation Island soms smakeloos is, is het niet per definitie slechte tv. Het programma zit volgens televisiewetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht 'tactisch en heel slim' in elkaar. ,,Het is platvloerse reality, maar op een ironische manier gemaakt waardoor het ook hoogopgeleide kijkers aanspreekt. Het programma is gewoon goed gemaakt. Het bevat surrealiteit, seks, drama, conflict, en een goede voice-over die laat zien dat ook de makers het niet allemaal serieus nemen.’’

En, weet de tv-wetenschapper, het is ook weer niet zo dat hoogopgeleiden naar niets anders kijken. ,,In tijden van zo veel kwaliteits-tv op onder meer Netflix is een uurtje Temptation Island voor veel mensen een verademing." Van enige schaamte merkt Hassler-Forest niets: ,,Om mij heen hoor ik genoeg universitaire docenten die maar wat graag Temptation kijken. Op vrijdag wordt uitvoerig besproken wie er nu weer met wie heeft gesekst."