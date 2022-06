Temptation Island-ster Gianni van der B. langer vast na drugsvangst

Gianni van der B. (29), bekend van Temptation Island , komt voorlopig niet op vrije voeten. Hij wordt door justitie gezien als de grote man achter het grootste methamfetamine-lab dat ooit in Nederland is ontdekt en de rechter ziet geen reden zijn voorarrest te schorsen. Dat meldt 1Limburg.

Medeverdachten Damien B. en Frits R., die als laborant zou hebben gewerkt, blijven net als Gianni ook langer vastzitten. Het drugslab werd al in juli 2021 gevonden, maar afgelopen maart werden er pas drie mensen aangehouden voor betrokkenheid bij het lab. De drie kwamen in beeld door een undercoveractie van de politie. Agenten deden daarnaast ook invallen in woningen en bedrijfspanden van Gianni van der B. en Damien B., maar zij waren op dat moment op vakantie in Dubai.

Gianni van der B. en Damien B. meldden zich op 14 maart zelf op het politiebureau in Venlo met advocaat Gitte Stevens. Op dit moment zitten alle vijf de verdachten nog in voorarrest. De vriendin van Gianni van der B., met wie hij een zoontje heeft, is geen verdachte in de zaak.

Meer dan 100 kilo

In het lab dat in juli werd gevonden kon meer dan 100 kilo methamfetamine, ook crystal meth genoemd, per dag worden gemaakt. Dat komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. De uiteindelijke straatwaarde zou hier een veelvoud van zijn. Mogelijk waren de drugs bestemd voor export, want methamfetamine kent in de lage landen slechts een beperkte groep gebruikers. Die situeren zich vooral in het milieu van ‘chemseks’, groepsseks onder invloed van harddrugs.

