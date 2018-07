Temptation-Alex uit Breda wil borsten laten verkleinen

In de video die Gabriels op Youtube heeft gedeeld, beantwoorden Alex en zijn huidige vriendin Erin allerlei vragen over hun relatie en de toekomst. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe Alex zonder T-shirt bij een muur staat, waarna Gabriels foto's maakt van zijn ontblote bovenlijf. ,,Weten jullie nu waar Alex voor komt?", maakt ze haar kijkers nieuwsgierig. Gevolgd door: ,,Gynaecomastie (borstvorming bij mannen, red)."



In het interview legt Alex in eerste instantie uit nergens onzeker over te zijn. Maar al snel spreekt hij zichzelf tegen. ,,Als ik ergens onzeker over ben dan is het eigenlijk mijn uiterlijk en dan probeer ik dat aan te passen, of in ieder geval eraan te werken en dan neemt dat de onzekerheid weg."



Waarom de Temptation-verleider dan toch zijn borsten wil laten verkleinen is nog niet helemaal duidelijk. Gabriels houdt haar volgers graag in spanning. Volgende week is het consult met de uitvoerend arts te zien op haar kanaal.