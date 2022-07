Televizier gaat discussie rond Lubach en VI evalueren, maar shows maken geen kans dit jaar

Beide programma’s tekenden protest aan omdat zij niet meedingen naar de prestigieuze prijs. Volgens de organisatie zijn het spin-offs van Zondag met Lubach en Voetbal International, die de prijs eerder wonnen. Het programma Chateau Bijstand doet wel mee, omdat dat volgens de organisatie geen spin-off is van Chateau Meiland dat eerder won.



Het stemmen voor de vierde kwalificatieronde voor de Televizier-Ring is vandaag begonnen. Het publiek kan nu vijf programma’s uit het afgelopen kwartaal nomineren. ,,We gaan de regels van het spel tijdens de wedstrijd niet veranderen”, aldus De Goeij. ,,Maar we evalueren de uitreiking achteraf wel altijd. En de discussie rond VI en Lubach nemen we zeker mee.”



De hoofdredacteur van de Televiziergids wil niet vooruitlopen op mogelijke aanpassingen in het reglement. ,,De regels zijn sinds 1964 duidelijk: hetzelfde programma kan niet twee keer winnen”, stelt hij. ,,Maar mogelijk kunnen we wel de criteria over de vraag of iets een spin-off is of niet wat duidelijker formuleren.” Nu ligt die beslissing in handen van de organisatie zelf.