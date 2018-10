Tekstschrijver Manuela en Margrietje dood

Vijanden

In 2005 stapte Gipsen op na een politieke ruzie rondom het Centraal Museum. Hij, die ook vijanden maakte in zijn plucheperiode namens LU, had de raad onvoldoende geïnformeerd over financiële tegenvallers. Gispen gaf aan dat hij honderd procent verantwoordelijk was, maar niet schuldig. Hij woonde eerder in Amsterdam, Nijmegen en Breda, maar gaf in interviews aan dat hij van Utrecht hield vanwege het ‘jonge hart van de stad’, een verwijzing naar het elan dat de vele studenten aan de Domstad geven. De liefde voor taal vormde ene rode draad in zijn leven. ,,Taal is de hoogste vorm van werkelijkheid,’’ zei hij er over. ,,In taal kun je alles uitdrukken, taal bindt mensen. Ik kan pakkend Nederlands schrijven. Voor mij is bij liedjes de tekst belangrijker dan de melodie.’’



Gispen, opgegroeid in de Copijnlaan in Tuindorp als zoon van een classicus en een lerares Nederlands, was de laatste jaren actief als voorzitter van winkelcentrum Vleuterweide. Hij overleed zaterdag nadat zijn gezondheid de afgelopen jaren achteruit ging.



Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht: ,,Toon was geliefd en werd bewonderd door velen. Utrecht is hem veel dank verschuldigd. Voor mij als collega-wethouder was hij een groot inspirator, we hebben altijd contact gehouden met elkaar. Ben blij dat ik hem onlangs nog mocht bezoeken. Ik zal Toon erg missen.”



Vanaf maandag om 13.00 uur is er gelegenheid een condoleanceregister te tekenen in de hal van het Stadskantoor van de gemeente Utrecht.