Tegenvaller voor klussende zussen in De moeite waard: ‘Geen biedingen binnengekomen’

Grote teleurstelling bij Winnie en Saskia in een nieuwe aflevering van De moeite waard dinsdagavond. De twee zussen deden mee aan het klusprogramma in de hoop hun verbouwde woning met winst te verkopen. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis toen bleek dat er geen enkel bod was gedaan. ,,Best wel heel zuur.”

De zussen Saskia en Winnie, die onder de rook van Amsterdam wonen, kunnen lezen en schrijven met elkaar. Ze besluiten zich daarom aan een nieuw avontuur te wagen en kopen een huis, in de hoop dat met flinke winst te verkopen. De twee zoeken aanvankelijk in de Randstad, maar als blijkt dat de woningen daar onbetaalbaar zijn, wijken ze uit naar Apeldoorn.

Daar stuiten Saskia en Winnie al snel op een huis dat flink verouderd is en wel een opknapbeurt kan krijgen. Ze draaien hun handen er niet voor om, doen een bod en weten de woning uiteindelijk aan te kopen voor 325.000 euro. Met een bouwbudget van 60.000 euro hopen de dames het stulpje in vier maanden tijd om te toveren tot een modern onderkomen. Het doel? De woning voor minimaal 460.000 euro verkopen, waardoor ze 75.000 euro winst maken.

Het bouwbudget van Winnie en Saskia is volgens bouwkundige Bob Sikkes echter ‘veel te weinig’. Maar ondanks die twijfel gaan de twee vol goede moed aan de slag. Ze huren een aannemer in en gaan zelf op pad om een keuken, vloer en badkamer te kopen. Er is bovendien haast bij geboden. Winnie en Saskia willen het huis voor de start van de zomer in de verkoop hebben staan omdat Winnie naar Singapore emigreert.

Dat vind ik lullig om te zeggen, maar dat is wel waarom we hier zijn Bob Sikkes

‘Hangt aan elkaar van beginnersfouten’

De zussen ronden het huis niet in vier maanden, maar zes maanden tijd af. Als Bob de woning betreedt, schrikt hij. ,,Alleen al hier hè”, doelt hij op de woonkamer. ,,Allemaal stopcontacten op verschillende hoogtes, in verschillende uitvoeringen, waar ik zelf erg slecht tegen kan.” En zo zijn er nog een kamer met een deur die niet sluit en een ruimte waar zelfs geen enkel stopcontact te vinden is. Het moge duidelijk zijn: de afwerking laat nog te wensen over. ,,Ik zie dat het van beginnersfouten aan elkaar hangt. Dat vind ik lullig om te zeggen, maar dat is wel waarom we hier zijn.”

Winnie en Saskia kiezen er uiteindelijk toch voor de woning in de verkoop te zetten. Omdat het bouwbudget ook nog eens met 15.000 euro extra is verhoogd, hopen ze in ieder geval geen verlies te maken op het huis. Maar de makelaar schat het huis op een waarde van 435.000, dat is 25.000 euro minder dan waar Winnie en Saskia aanvankelijk voor gingen.

De teleurstelling is nog groter als presentator Tijl Beckand slecht nieuws krijgt van de makelaar: er zijn nul biedingen binnengekomen. ,,Het is enorm balen. We hadden gehoopt dat het storm zou lopen, maar ja. We zijn net te laat, denk ik”, reageert Saskia op de mededeling van Tijl. Na zes maanden zit er nog geen schot in de zaak en dus sluiten Tijl en Bob het avontuur alsnog in stijl af met de zussen.

Maar dan, in maart dit jaar, heeft Winnie een update: het huis is eindelijk verkocht. Of het de moeite waard was? ,,Financieel gezien niet. We hebben erop moeten inleveren zelfs, dus dat is best wel heel zuur.” Toch hebben de dames geen spijt van hun deelname, al zouden ze niet snel een tweede keer een huis ‘flippen’. ,,Voorlopig even niet”, besluit Winnie.

