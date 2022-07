Ted en Denise op avontuur in B&B Vol Liefde: ‘Er zal toch wel íemand op deze wereld rondlopen?’

Toponderne­mer Negin Mirsalehi twijfelt of ze miljoenen­im­pe­ri­um doorgeeft aan zoon

Topondernemer Negin Mirsalehi (33), met 7,1 miljoen Instagram-volgers een van de grootste influencers van Nederland, ziet haar nu nog ongeboren zoontje in de toekomst niet per se haar succesvolle cosmetica-imperium overnemen. De hoogzwangere Negin twijfelt of ze haar spruit met die ‘enorme verantwoordelijkheid’ wil opzadelen.

7 juli