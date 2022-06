Technische storing bemoeilijkt ticketverkoop Bruce Springsteen, wachtrij van honderdduizend fans

Er is een stormloop van Springsteen-fans op tickets voor de nu al historische concerten van voorjaar 2023. De kaartjes gingen om 10.00 uur vanochtend in de verkoop, maar technische problemen bemoeilijken de boel. Een half uur later stonden er meer dan 110.000 fans in de digitale wachtrijen. Een extra concert helpt nog niet om de drukte te verminderen.

Bruce Springsteen en The E Street Band treedt op 25 mei op in de Johan Cruijff-Arena in Amsterdam en op 11 juni op Megaland in Landgraaf. Kaartjes zijn te koop vanaf 84 euro, maar daar laten fans zich niet door afschrikken. De eerste show is bijna uitverkocht, aldus concertorganisator Mojo, dat nu vanochtend ook een extra concert op 27 mei aankondigde in de Arena.

De wachtrij is enorm lang en mensen klagen dat er storingen zijn, waardoor ze weer achteraan moeten sluiten. Sommige van hen zaten al in het betaalproces toen ze met de storingen te maken kregen. ‘Intussen 102.000 wachtenden voor me, wat een klucht’, schrijft een van hen op social media. Ticketmaster meldt op Twitter dat het kaartenplatform inderdaad kampt met problemen. ‘Het lijkt erop dat er momenteel wat problemen zijn met onze site. We vinden dit erg vervelend en zijn hard bezig om dit op te lossen. Houd dit kanaal in de gaten voor meer info’, schrijft de kaartverkoper. Eronder staan talloze reacties van boze muziekliefhebbers.

Nee, de fans van Bruce Springsteen zijn niet alleen maar boven de vijftig. Drie jonge adepten van The Boss (72) aan het woord. ‘Het is bijna een religieuze belevenis om hem live te zien optreden.’

Dan Hassler-Forest zag de bui al hangen toen hij vanochtend in de wachtrij belandde als 78.000ste, maar hij werd uiteindelijk toch een van de gelukkigen die een kaartje hebben weten te bemachtigen. ,,Ik ben meteen op Marktplaats gaan kijken en heb op wat tickets geboden. Uiteindelijk vond ik iemand die betrouwbaar leek en een golden circle ticket overhad. Het kost me 200 euro en ik ga alleen, maar ik ben echt superblij. Ik ben door enthousiasme ook helemaal afgeleid van werk.”

Hassler-Forest is al zijn hele leven lang groot fan van The Boss. ,,Maar ik was nog nooit naar een concert geweest. Ik heb twintig liveoptredens op dvd, al zijn albums, maar van een concert is het nooit gekomen. Ik let nooit zo goed op dat soort aankondigen en ben dan te laat, maar dit keer zag ik het wel op tijd.” Hij noemt het bizar dat Ticketmaster de toestroom van fans niet aankan. ,,Je zou zeggen dat in al die jaren internet robuuster is geworden en ze bij dit soort grote concerten weten dat het volloopt.”

Grote tournee

The Boss en zijn team doen Europa aan met een grote tournee. Zij spelen op 11 juni volgend jaar ook in Landgraaf. De rockband en zanger geven in februari verschillende optredens in de Verenigde Staten en beginnen hun Europese tour op 28 april in het Spaanse Barcelona. Springsteen doet verder onder meer Duitsland, Noorwegen en Ierland aan en sluit de tour op 25 juli 2023 af in Monza in Italië.

Volledig scherm De digitale wachtrij voor tickets voor Bruce Springsteen was vanochtend erg lang. © Ticketmaster