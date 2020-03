Taylor Swift reageert op uitlekken Kanye-tape: ‘Vier jaar door een hel gegaan’

De kwestie draait om het nummer Famous van Kanye uit 2016. Toen het nummer uitkwam zei Taylor dat ze niet op de hoogte was van de tekst. Daarop rapte Kanye: ‘Ik denk dat Taylor en ik misschien nog steeds seks zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ik die bitch beroemd heb gemaakt’. Kim Kardashian nam het op voor haar echtgenoot en deelde een stukje van het telefoongesprek waarop de zangeres ermee lijkt in te stemmen. Taylor kreeg vervolgens een stortvloed aan haatreacties van Kanye-supporters over zich heen. Sinds dit weekend circuleren opnames van het héle telefoongesprek online. Daaruit wordt duidelijk dat Kanye een deel van de tekst aan Taylor heeft voorgelegd, maar de passage waarin hij het woord bitch gebruikt nooit heeft genoemd. Ook vraagt de zangeres in het gesprek enkele keren of zij het nummer mag horen voordat het uitkomt. Dat is vervolgens nooit gebeurd. Lees verder onder de Instagram-story.

Illegaal opgenomen

Op social media uiten sindsdien mensen massaal hun ongenoegen over de leugens van Kim en Kanye en het feit dat Taylor destijds zo veel kritiek heeft gekregen op de kwestie. Zo waren #KanyeWestIsOverParty, #KanyeIsOverParty en #TaylorToldTheTruth trending.



Gisteravond schrijft Taylor in haar Instagram Stories: ‘In plaats van te antwoorden op de vraag hoe ik denk over de video die is uitgelekt, en die bewijst dat ik de hele tijd de waarheid sprak over dat gesprek (je weet wel, het gesprek dat illegaal is opgenomen, dat iemand heeft gemonteerd en gemanipuleerd om mij in een slecht daglicht te zetten en mij, mijn familie en fans vier jaar door een hel te laten gaan), swipe naar boven om te zien wat er echt toe doet.’



Fans die dat advies opvolgen, zien een afbeelding waarop Taylor vraagt om donaties voor de World Health Organization en voedselprogramma Feed America. ‘Als je daartoe in staat bent, doneer dan net als ik iets gedurende deze crisis’, aldus de zangeres.



Kanye en Kim hebben voorlopig nog niet gereageerd.