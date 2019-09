Taylor Swift op Europese festivals, maar slaat Pinkpop over

Klopjacht op acteur The Wire die politie belache­lijk maakt op Facebook: 'Ik kon gewoon weglopen’

16:40 Een acteur uit de HBO-serie The Wire is in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland uit een ziekenhuis ontsnapt terwijl hij door een politie-eenheid bewaakt werd. De 33-jarige Christopher Clanton Sr. is volgens Amerikaanse media verdachte in zeker drie strafzaken. Hij werd afgelopen donderdag gearresteerd, vermoedelijk vanwege een slepend conflict over de voogdij van zijn kind.