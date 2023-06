Taylor Swift naar Zuid-Amerika, belooft ‘veel meer’ internationale shows

Taylor Swift heeft de eerste internationale concerten toegevoegd aan haar tournee. Het gaat vooralsnog om shows in Mexico, Argentinië en Brazilië, maar de Amerikaanse zangeres belooft op sociale media snel ‘VEEL meer’ data in het buitenland aan te kondigen.

De 33-jarige zangeres stopt in augustus voor drie optredens in Mexico. In november volgen twee concerten in Argentinië en twee in Brazilië. Sabrina Carpenter verzorgt het voorprogramma.

Swift begon in maart aan haar Eras Tour, haar eerste tournee in vijf jaar tijd. De zangeres was in 2015 voor het laatst in Nederland.

