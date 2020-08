Taylor Swift doneert gul aan student in nood

,,Ik heb een aanbod gekregen om te gaan studeren aan de universiteit van Warwick, maar ik weet niet of dat haalbaar is gezien mijn financiële mogelijkheden. Ik woon nu vier jaar in het Verenigd Koninkrijk, nadat ik uit Portugal ben geëmigreerd om bij familie in Tottenham (een wijk in hoofdstad Londen, red) te gaan wonen. Ik kom vanwege mijn status niet in aanmerking voor een lening en omdat mijn familie ook onder de lagere inkomensklasse valt, probeer ik het op deze manier’’, aldus Vitoria op haar GoFundMe-pagina.