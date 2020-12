Taylor Swift brengt vannacht opvolger van veelgeroemde album Folklore uit

Taylor Swift (30) weet het gat, dat door afgelaste tournees en optredens in haar agenda is ontstaan, goed te vullen. De zangeres komt in de nacht van donderdag op vrijdag wederom met een nieuwe plaat, getiteld Evermore . Het is het negende studioalbum van Swift, dat ze omschrijft als ‘zusterplaat’ van de succesvolle voorganger Folklore .

De aankondiging van Swift komt als een verrassing. Tegenover verschillende Amerikaanse media liet ze weten weliswaar te werken aan nieuw materiaal, maar dat de zangeres zo snel met een opvolger zou komen van Folklore, een plaat die op 24 juli eveneens onaangekondigd verscheen, was onvoorzien.

Aan inspiratie kennelijk geen gebrek. Swift kon naar eigen zeggen niet stoppen met het schrijven van liedjes. ,,Ik heb dit nooit eerder gedaan. In het verleden zag ik een album als een los hoofdstuk. Met Folklore was het anders. Het is nu alsof ik naar een project terugkeerde, in plaats van naar weer een volgend album toe te werken.”

Of om het poëtischer te zeggen: ,,Het voelt alsof we aan de rand van de folkloristische bossen stonden en de keuze hadden om om te draaien en terug te gaan of verder het bos vol met deze muziek in te gaan. We kozen ervoor om er dieper in te dwalen.”

Omdat ze zondag 31 wordt, besloot Swift haar fans te verrassen. ,,Al sinds mijn dertiende kijk ik er naar uit omdat het mijn geluksgetal is, maar dan omgedraaid”, richt Swift zich tot haar volgers op Instagram. ,,Jullie zijn me altijd tot steun geweest en denken altijd aan me op mijn verjaardag, dus ik dacht: deze keer ga ik iets geven.”

Op de standaardeditie van Evermore staan vijftien nummers, de luxe editie bevat twee bonustracks: Right where you left me en It’s time to go. Met het album zet de zangeres duidelijk het pastorale geluid en de thema’s van het vorige album voort. Ze werkte opnieuw samen met het trio Jack Antonoff, Aaron Dessner en Justin Vernon van Bon Iver.

Met Folklore is Swift in de race voor een Grammy Award voor Album van het Jaar. De uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen vindt volgend jaar plaats op 31 januari.

